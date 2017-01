Aantal Brusselse leerlingen in Rand stijgt fel

Het aantal Brusselse leerlingen dat in Vlaams-Brabant school loopt, is de afgelopen vijf jaar met 30 procent gestegen. De omgekeerde beweging verloor dan weer aan populariteit. Er waren 2 procent minder leerlingen uit Vlaams-Brabant die voor een Brusselse school kozen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Willy Segers opvroeg bij Vlaams minister Crevits.

Dilbeek grootste aantrekkingspool

In het schooljaar 2011-2012 liepen 4.251 leerlingen uit Brussel school in Vlaams-Brabant. Vorig schooljaar (2015-2016) waren ze al met 5.580. Dat is een stijging met ruim 30 procent. Het zijn vooral de gemeenten in de Rand die de uitstroom opvangen. Bijna een vierde van deze Brusselse leerlingen gaat naar school in Dilbeek, dat met 1.270 Brusselse leerlingen met voorspong de grootste aantrekkingspool is. Vilvoorde, Zaventem en Halle volgen op ruime afstand met respectievelijk 643, 569 en 465 Brusselse kinderen.

"Niet blind blijven voor uitdagingen"

“Dat het Vlaams onderwijs aantrekkelijk is voor Brusselaars bewijst in de eerste plaats dat ons onderwijs het goed doet. We mogen evenwel niet blind blijven voor de uitdagingen die hieruit volgen voor de scholen in de Vlaamse Rand. Deze cijfers zijn dan ook het bewijs dat de extra middelen voor Dilbeek, Halle en Vilvoorde niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hopelijk maakt de Vlaamse regering ook in de toekomst verder werk van de erkenning van de Rand als centrumregio,” zegt Dilbeeks burgemeester en Vlaams Parlementslid voor N-VA Willy Segers.