Aantal Brusselse leerlingen in Vlaanderen blijft stijgen

De voorbije vier jaar steeg het aantal Brusselse leerlingen dat in Vlaanderen naar school gaat met meer dan 15 procent. Vlaamse leerlingen die in Brussel naar school gaan, waren met 2 procent minder. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) uit Dilbeek opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Crevits.

De scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampen al jaren met een capaciteitstekort. Sinds 2016 investeerde de Vlaamse Gemeenschap al in bijna 6.000 extra plaatsen, maar de vraag blijft hoog. Heel wat Brussels ouders sturen hun kind dan ook in Vlaanderen naar school. Vooral de scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel krijgen daardoor heel wat Brusselse leerlingen over de vloer.

In het schooljaar 2016-2017 gingen bijna 6.000 Brusselse kinderen in Vlaanderen naar school. In het schooljaar 2013-2014 waren dat er iets meer dan 5.000. Dit betekent een groei van 15 procent in vier jaar tijd, iets wat vooral de scholen in de Vlaamse Rand voelen, stelt volksvertegenwoordiger Willy Segers.

'Grote uitdagingen'

Segers, die ook burgemeester is van Dilbeek, ziet elk jaar meer dan 1.000 kinderen de gewestgrens oversteken om in zijn gemeente Dilbeek school te lopen. “Het is een dubbel gegeven,” stelt hij. “Aan de ene kant tonden de cijfers dat het Vlaams onderwijs een goeie naam heeft en is het positief dat Brusselaars het Nederlands willen leren. Anderzijds stelt die verhoogde toestroom ons Vlaams onderwijs voor grote uitdagen: hoe houden we het niveau voldoende hoog en hoe zorgen we ervoor dat het Nederlands dé schooltaal blijft.”