Aantal Franstalige stemmen fors gedaald na splitsing kieskring

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft het aantal Franstalige stemmen in de Vlaamse Rand gehalveerd. Alleen in de faciliteitengemeenten halen de Franstaligen nog tot driekwart van de stemmen. De cijfers staan te lezen in een studie van Vives, dat is het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving van de KUL.

De studie brengt de stembusresultaten van de federale verkiezingen van 2014 gedetailleerd in kaart en de cijfers bevestigen wat we van de splitsing van de kieskring konden verwachten. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd in 2012 gesplitst en dus konden, bij de federale verkiezingen van 2014, de inwoners van het voormalige Brussel-Halle-Vilvoorde voor het eerst in een kieskrng Vlaams-Brabant en een kieskring Brussel-Hoofdstad stemmen.

De Franstaligen in de Rand konden niet meer stemmen voor Brusselse Franstalige lijsten en dat had een te verwachten effect. Het feit dat alle Franstalige partijen, behalve het FDF, geen lijst in de kieskring Vlaams-Brabant indienden, maakte het aanbod voor de Franstalige kiezer biijzonder beperkt. Terwijl in 2010 nog 21,2 % van de kiezers voor een Franstalige lijst stemde, was dat in 2014 geslonken tot 9,2 % en behaalden de Franstaligen geen enkele zetel.

In de faciliteitengemeenten daarentegen piekte het aantal stemmers voor Franstalige lijsten tot 62,4 %, met de MR als absolute stemmentrekker. Wat ook opvalt is dat vooral in de faciliteitengemeenten voor Brusselse lijsten is gestemd, waarbij 9 % van de Vlaamse kiezers al dan niet gewild voor een Vlaamse lijst in Brussel stemde. Misschien kunnen de Vlaamse partijen daar een doelbewuste strategie van maken en bij de volgende verkiezingen de onmogelijk geachte Brusselse zetel in de wacht slepen.

En zo blijkt het gesplitste BHV voor alle partijen de nodige kansen en mogelijkheden te bieden...