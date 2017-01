Aantal gebruikers deelfietsen in Vilvoorde verdrievoudigd

Het gebruik van de deelfietsen in Vilvoorde is enorm populair. Het aantal ritten is vorig jaar zelfs verdrievoudigd.

De blue bikes, die aan het station staan , kan je huren om bijvoorbeeld de stad te verkennen of naar je werk te rijden. In 2015 stonden er 1.200 ritten op de teller. Vorig jaar waren dat er tussen januari en eind november al 3.289, bijna een verdrievoudiging. Voor een ritje in Vilvoorde betaal je slechts 1 euro dankzij de financiële tussenkomst van de stad Vilvoorde en de Vlaamse gemeenschap. Vilvoorde juicht dergelijke duurzame projecten toe in het raam van z'n klimaatplan. Eind januari volgen er nog acties tijdens de klimaatweek.