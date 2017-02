Aantal logiesuitbatingen in Vlaams-Brabant in 5 jaar met 52% gestegen

Het totaal aantal logiesuitbatingen in Vlaams-Brabant steeg in de periode 2010-2015 met 52 % tot 470. Het aantal overnachtingen in onze provincie nam in dezelfde periode toe van 1,5 tot 2 miljoen. Dat heeft bevoegd gedeputeerde Monique Swinnen dinsdag bekend gemaakt tijdens een persontmoeting in Zoutleeuw.

Opvallend in de Groene Gordel is de toename van het aantal gastenkamers dat bijna verdriedubbelde tot een 90-tal. Het aantal vakantiewoningen verdubbelde in deze regio tot 20. In het Hageland steeg het aantal gastenkamers van 30 tot 50 en deed er zich eveneens een forse stijging voor van het aantal vakantiewoningen tot bijna 30. Ook het aantal logies voor doelgroepen (jeugd- en volwassenenverblijven) kende in de beide regio's een stijging.

Het aantal overnachtingen in Vlaams-Brabant kende in de periode 2010-2015 een significante stijging van 1,5 tot 2 miljoen. Zowel in de Groene Gordel, het Hageland als in Leuven werd een stevige groei opgetekend.

Daling van 10% in 2016

De voorlopige cijfers van 2016 duiden echter op een daling van om en bij de 10 procent als gevolg van de aanslagen in Brussel en de opgelopen imagoschade. Vanaf november is er echter een merkbaar herstel opgetreden. Zo evenaarde de bezettingsgraad van de hotels in Vlaams-Brabant in december 2016 het niveau van dezelfde periode in 2015.