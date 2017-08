Aantal oproepen voor verdelgen wespennesten nagenoeg verdubbeld

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar al 579 oproepen te verwerken voor het verdelgen van wespennesten. Dat is een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En de grote zomerpiek moet nog komen.

Wespen zijn doorgaans licht ontvlambaar en niet altijd de gezelligste thuis. Zeker als ze zich met een volledige kolonie komen nestelen in je woning of tuin. Door de zachte winter zijn er ook meer wespen dan vorig jaar. Het is bij de zone Vlaams Brabant-West dan ook alle hens aan dek. Zo kregen de korpsen in de eerste 6 maanden als 579 oproepen voor het verdelgen van nesten, nagenoeg een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. En het ergste moet nog komen. Want in het najaar komen daar meestal nog eens 2.000 oproepen bij.

Wie een wespennest door de brandweer wil laten verdelgen, kan terecht op de website van de brandweerzone West voor een aanvraag.