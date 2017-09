Aantal verkeersdoden fors gedaald in Vlaams-Brabant

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, tot voor kort het BIVV, waren er 9 verkeersdoden minder in Vlaams-Brabant in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde met 7 procent. De provincie volgt daarmee de nationale dalende trend.

Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn er opvallend minder gewonden en doden gevallen in het verkeer, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen en Wallonië vielen er zelfs nooit minder verkeersslachtoffers te betreuren. Vlaams-Brabant liet één van de sterkste dalingen van het aantal dodelijke slachtoffers noteren. Het Vias Institute benadrukt wel dat we deze cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten interpreteren aangezien het over cijfers gaat van de eerste 6 maanden van het jaar.

De volledige barometer kan je hier terugvinden.