Aantal woninginbraken in Zaventem op 1 jaar tijd gehalveerd

Het aantal woninginbraken in Zaventem is vorig jaar bijna gehalveerd.

In 2016 werden er 212 inbraken geregistreerd (waaronder 70 inbraakpogingen). In 2015 waren er dat nog 399. Het aantal inbraken daalde dus met 46,9%. “Vorig jaar startten we met het BIN-systeem. Op korte tijd zagen niet minder dan 11 buurtinformatienetwerken figuurlijk maar ook letterlijk het licht om woninginbraken te bestrijden en vooral te voorkomen. We zijn de inwoners bijzonder dankbaar voor de goede samenwerking”, vertelt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD).

Daarnaast werd ook volop de kaart getrokken van diefstalpreventie. Vier wijkagenten en de dienst Integrale Veiligheid werden ingezet om preventieadviezen te geven bij de inwoners thuis of op evenementen. Voorts werden er dagelijks gerichte patrouilles uitgevoerd in inbraakgevoelige wijken en tot slot werd er geïnvesteerd in een mobiele ANPR-camera met nummerplaatherkenning.