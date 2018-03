Aanvaardbare luchtkwaliteit in scholen in onze regio

Onderzoek van de milieuorganisatie Greenpeace, die een maand lang de luchtkwaliteit ging meten in 222 scholen, leert dat 6 op de 10 kinderen in ons land les volgen in zorgwekkende tot slechte luchtkwaliteit. Voor de zes scholen in onze regio die deelnamen aan het onderzoek, valt de score relatief goed mee. De kinderen volgen er les in aanvaardbare luchtkwaliteit. RINGtv liep langs in de Vrije Sint-Clemensschool in Hoeilaart, waar ze op diverse manieren de luchtkwaliteit in en rond de school proberen te verbeteren.

De Vrije Sint-Clemensschool, pal in het centrum van Hoeilaart, is één van de scholen die deelnamen aan het onderzoek van Greenpeace naar de luchtkwaliteit. De school ligt in een smalle straat met hoge gesloten bebouwing. Uitlaatgassen van wagens kunnen dus lange tijd in de lucht blijven hangen. Toch volgen de 720 leerlingen hier les in een aanvaardbare luchtkwaliteit, met - volgens de metingen in het onderzoek - gemiddeld 17 microgram stikstofdioxide per kubieke meter. Dat komt onder meer omdat de auto's hier weggehouden worden van de schoolpoort.

Directrice Jenny Ockerman: “De knuffelzone ligt buiten de schoolstraat, wat verderop. Dat was oorspronkelijk ingevoerd omwille van de verkeersveiligheid. De cijfers wijzen ook uit dat het daardoor gezonder is. We doen al het mogelijke. Onze ouderraad plaatste planten in de klassen om de lucht te zuiveren. We openen ramen en deuren tijdens de speeltijden: zuurstof in de klassen is heel belangrijk, ook om te studeren en aandachtig te zijn.”

De school startte sinds dit jaar ook met ‘Woensdag Samdag’ waarbij ouders worden aangespoord hun kinderen die ene dag niet met de wagen te brengen maar liefst met openbaar vervoer, de fiets of te voet.