Aanvraag voor twee nieuwe windmolens in Merchtem

Burgemeester Eddie De Block (Open Vld) maakte de aanvraag op de gemeenteraad maandagavond bekend. "Pas na 30 dagen, wanneer het openbaar onderzoek is afgelopen, zal het schepencollege van Merchtem een advies geven aan de provincie. Het is de bestendige deputatie die uiteindelijk beslist”, aldus De Block.

Inwoners die bezwaar hebben, kunnen dit vanaf vrijdag schriftelijk indienen op het gemeentehuis. De twee windturbines zouden tot 3.500 gezinnen in Merchtem van groene stroom kunnen voorzien. De bedoeling is dat Merchtemnaren en het gemeentebestuur zelf de kans krijgen om te participeren in het project. "Zo kunnen we een goedkoper energietarief krijgen", voegt De Block er nog aan toe. In Merchtem was er eerder al protest tegen de mogelijke komst van windmolens in de omgeving van de Kouter. Het buurtcomité 'Leefbaar Merchtem Londerzeel' verzamelde eerder al 1.500 handtekeningen tegen de mogelijke bouw van windmolens op het grensgebied Peizegem/Merchtem/Steenhuffel. Ze vragen aan het gemeentebestuur om de aanvraag negatief te adviseren, maar het college zal dus pas na het openbaar onderzoek een standpunt kenbaar maken.