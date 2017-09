Aanwervingsprocedure nieuwe directeur Havicrem onder vuur

Maandag gaat er nieuwe directeur aan de slag in het crematorium in Zemst. Het wordt de derde directeur op rij in amper drie jaar tijd. Maar als gevolg van een klacht bij de Raad van State formuleerde de auditeur van de Raad een aantal bedenkingen bij de aanwervingsprocedure van de nieuwe directeur. Als blijkt dat die inderdaad niet volgens het boekje is verlopen zou dat wel eens vervelende gevolgen kunnen hebben voor de kersverse directeur en Havicrem dat het crematorium uitbaat.

Eind 2015 werd de toenmalige directeur van het crematorium van Zemst op staande voet ontslagen nadat hij beschuldigd werd van gesjoemel. Hij werd opgevolgd Gerrit Calluy, maar die bleef amper een jaar in functie. De nieuwe directeur van het crematorium van Zemst die maandag begint is Bert Carleer, de voormalige kabinetschef van provinciegouverneur De Witte.

"Het is inderdaad zo dat de directeur die we vorig jaar hebben aangesteld heeft beslist om terug te keren naar zijn vorige job. En dat is jammer want samen met de rest van het personeel heeft hij zeer goed werk geleverd het voorbije jaar. We hebben nu beslist om de tweede kandidaat die naar voeren is gekomen uit die selectieproef aan te stellen. Die selectie is gebeurd met een extern bureau, dus volledig volgens de regels van de kunst," vertelt Tom Dehaene, voorzitter Havicrem.

Maar nu blijkt dat de auditeur van de Raad van State toch bedenkingen heeft bij het verloop van de aanwervingsprocedure. "Ik heb de inhoud nog niet gelezen, maar in de media verneem ik dat het zou gaan over een manier van verantwoorden van de beslissing en dat die onvoldoende zou zijn. Als dat zo is, dan zullen wij onze beslissing beter verantwoorden en beter onderbouwen, samen met het selectiebureau," aldus Dehaene.