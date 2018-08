Abdij Grimbergen verrast over ophef rond tekst in eredienst

De Abdij van Grimbergen reageert verrast op de commotie die is ontstaan rond de misviering gisteren in Grimbergen. Daar werd een bijbelpassage voorgelezen die vrouwen aanspoort om onderdanig te zijn aan hun man.

Gisteren ontstond flink wat ophef rond de brief van de apostel Paulus die werd voorgelezen tijdens de Grimbergse eredienst in de basiliek die werd uitgezonden op Eén en Radio 1. “Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de heer”, was er te horen. “Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de kerk onderdanig is aan Christus.” Op sociale media werd er fors gereageerd.

Ook minister van Media, die zoals bekend een erg koele minnaar is van het uitzenden van religieuze erediensten op de openbare omroep, mengde zich in de discussie via Twitter.

Gatz herhaalt nu z’n pleidooi om de religieuze erediensten op de openbare omroep af ts schaffen. Johan Goossens, prior van de abdij van Grimbergen, reageert vanochtend verrast op de commotie. “Het gaat gewoon om een tekst uit de bijbel die gisteren in alle katholieke kerken over de hele wereld is voorgelezen. Op basis daarvan pleiten voor een afschaffing van de erediensten op tv en radio, zou erg jammer zijn”, aldus Goossens.