De federale politie is vanmorgen op acht plaatsen in en rond Brussel binnengevallen in het kader van een anti-terreursonderzoek. Dat bevestigt het federaal parket.

De huiszoekingen vonden plaats in Asse, Jette, Anderlecht en Molenbeek en zouden gericht zijn op Syriëstrijders die in 2014 uit ons land vertrokken.

Volgens het parket is niemand aangehouden. Het is nog niet duidelijk of er spullen in beslag zijn genomen. (foto archief RINGtv)