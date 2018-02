ACOD staakt, hinder in onze regio voorlopig beperkt

De hinder is vooral voelbaar bij het openbaar vervoer, al is de hinder in Halle-Vilvoorde voorlopig beperkt. Ook scholen en kinderdagverblijven kunnen gesloten blijven en ook bij de postbedeling en huisvuilophaling kan er hinder zijn.

De Lijn

Bij vervoersmaatschappij De Lijn spreken ze van beperkte hinder in heel Vlaanderen. Toch verschilt het beeld per regio. In Halle-Vilvoorde ondervindt vooral het Pajottenland hinder, al blijft die voorlopig beperkt. 1 op de 5 bussen is er niet uitgereden. Het andere busvervoer in de regio verloopt normaal.

NMBS

Ook bij de NMBS is er hinder.Tussen Antwerpen en Brussel rijdt 75 procent van de treinen, en tussen Gent en Brussel 70 procent. Tussen Brussel en Oostende rijdt er dan weer geen enkele trein, terwijl tussen Kortrijk en Brussel, Gent en Kortrijk, en Gent en Antwerpen alle treinen rijden. Vanuit Brussel richting Wallonië spoort ongeveer 1 trein op de 3.

Brussels Airport

Brussels Airport verwittigt reizigers om op tijd te vertrekken. Door de verwachte problemen met het openbaar vervoer kan het ook moeilijk zijn om op de luchthaven te raken. De luchthaven raadt passagiers aan om uit te kijken naar alternatieve vervoersmiddelen of zeker voldoende tijd in te plannen om tijdig op de luchthaven te geraken.

MIVB

De grootste hinder is voorlopig bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Drie van de vier metrolijnen rijden (1,2 en 5). Op de tramlijnen kunnen de wachttijden lang oplopen doordat er maar zes lijnen bediend worden. Verder zijn er 7 buslijnen actief: 15, 21 (tot Brussels Airport), 29, 66, 71, 87 en 95 (en pendelbus 94).

Op de weg

Op de weg verloopt de ochtendspits voorlopig normaal, met vertraging tot een half uur. Er wordt wel nog een grotere drukte verwacht, al zal dat meevallen. Door het vriesweer is er verlet in de bouwsector en mogelijk minder verkeer op de baan. Op de E19 is er vanuit Antwerpen richting Brussel wel één uur file door een ongeval in Machelen.