Acteur Mathias Vergels uit Rode lanceert eerste solosingle Margherita

Naast zijn acteerprestaties in ‘Thuis’ was Mathias Vergels de voorbije jaren al muzikaal actief bij singer-songwriterstrio 'The Village'. Maar onlangs verdween hij uit de populaire één-soap om zich volledig te concentreren op zijn eerste solosingle. En dat nummer is vanaf vandaag verkrijgbaar. “Ik maak heel graag muziek en ben al lang met dit project bezig, dus de release van mijn eerste single betekent heel wat voor me. Sinds mijn dertiende speel ik al in allerlei bandjes en songs schrijven doe ik al mijn hele leven. De kans om mijn eigen nummers te laten horen aan de rest van de wereld is het mooiste wat ik ooit kon verwachten”, aldus Vergels over zijn boreling.

‘Margherita’ is alvast een zeer stevig nummer geworden. De titel ‘Margherita’ is een metafoor voor enerzijds de cocktail en anderzijds de vrouw die de zwaktes van de zanger testen.