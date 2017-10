Actie tegen woninginbraken in Halle-Vilvoorde

De lokale en federale politie hebben afgelopen nacht een grootschalige controleactie gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Die kaderde in de nationale actiedag ‘1 Dag Niet’, gericht tegen woninginbraken en criminaliteit in het algemeen. In het totaal zijn 187 voertuigen en 219 grondig gecontroleerd.