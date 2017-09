Actie tegen zwerfvuil langs trage wegen in Steenokkerzeel

De provincie Vlaams-Brabant start in de gemeenten Steenokkerzeel en Linter een proefproject om het zwerfvuil langs trage wegen aan te pakken. Landbouwers die percelen langs zo'n trage wegen hebben klagen al langer over het zwerfvuil. Via infopanelen met daarop de slogan 'Welkom bij de boer' wil men gebruikers van trage wegen sensibiliseren om het landschap te respecteren.

Een inventarisatie van de trage wegen in Steenokkerzeel bevestigt dat op heel wat plaatsen zwerfvuil aanwezig is. Het proefproject heet niet toevallig 'Welkom bij de boer, want het zijn vooral landbouwers die naast trage wegen percelen liggen hebben. “Glas, plastic en metaal... dat kunnen we echt missen in de landbouw. Het kwan zelfs zware gevolgen hebben voor de veeteelt. Zeker als plastic in de voedselketen terecht komt”, verduidelijkt witloofboer Dirk Vandervorst uit Steenokkerzeel. De provincie gaat daarom borden plaatsen die gebruikers van trage wegen moeten informeren over het feit dat er wel degelijk genoeg vuilnisbakken langs trage wegen voorhanden zijn. Steenokkerzeel roept zijn inwoners alvast op om zelf een oogje in het zeil te houden.