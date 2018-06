Actie voor lokaal mondiaal beleid in Halle

Een dag na de lancering van hun website www.mondiaalhalle.be was het burgerinitiatief voor een modern lokaal mondiaal beleid al paraat op de markt in Halle. Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, werd er geconfronteerd met zijn 'negatieve aanpak en recente kwalijke publieke verklaringen'.

Het nieuwe burgerinitiatief mondiaal Halle wil, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, een voet tussen de deur bij de plaatselijke politiek. Een brede groep van mensen en organisaties pleit voor een fors lokaal mondiaal beleid. Concreet vragen ze aan de kandidaat-gemeenteraadsleden om een engagement aan te gaan om ernstig werk te maken van de urgente mondiale agenda. Het burgerinitiatief onderbouwt haar vraag met het lanceren van de website www.mondiaalhalle.be. Daarop is een overzicht van de thema's en maatregelen terug te vinden die in Halle aan bod kunnen komen om een mondiale visie in Halle in praktijk te brengen.

Vandaag was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in Halle. Hij kreeg van het burgerinitiatief een brief overhandigd met daarin concrete aanbevelingen en maatregelen.