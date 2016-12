Actiecomité opnieuw in beroep tegen ondergrondse parking Vilvoorde

Het actiecomité ‘Zo Mobiel Lef’ tekent beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning voor de ondergrondse parking op de Grote Markt in Vilvoorde. Midden november raakte bekend dat de deputatie van Vlaams-Brabant het beroep verworpen had. Het beroep bij de vermelde Raad is echter niet opschortend.

Het comité voert al meer dan twee jaar actie tegen de plannen voor deze ondergrondse parking. Volgens het comité gaat het om een peperduur project dat het centrum onleefbaar zal maken. De parking wordt weliswaar gefinancierd door het bedrijf Apcoa, maar het comité ziet een duidelijke link met het feit dat de tarieven voor de door Apcoa beheerde parkeerplaatsen in de binnenstad enkele maanden terug fors verhoogd werden. Als alternatief wordt gepleit om de parking bovengronds aan te leggen op het Mattekot en gratis randparkings te voorzien van waaruit shuttlebusjes worden ingelegd naar het centrum.

‘Zo Mobiel Lef’ is er ook niet over te spreken dat Vilvoorde met de bouw van de ondergrondse parking wil beginnen zonder te wachten op een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en reeds begonnen is met enkele voorbereidende werken. Het comité waarschuwt ervoor de stad risico's loopt op zware schadeclaims indien de werken nadien moeten worden stopgezet. "Bij de eerste spadesteek zullen we een kortgeding inspannen om de werken onmiddellijk te laten stilleggen", aldus woordvoerder Fred Luyckx van het actiecomité.