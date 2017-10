Actiecomité Parking C breekt nieuwe vergunningsaanvraag Eurostadion volledig af

Vandaag is het openbaar onderzoek gestart voor de nieuwe vergunningsaanvraag voor het Eurostadion op parking C in Grimbergen. Nog tot 10 november kunnen de plannen van bouwheer Ghelamco opnieuw worden ingekeken op het gemeentehuis van Grimbergen. En die zijn lichtjes gewijzigd. Zo wil Ghelamco met een kleinere capaciteit en nieuwe mobiliteitsinvesteringen de critici tegemoet komen. Philippe Fierens van actiecomité Parkig C ziet alvast geen verbeteringen.

Philippe Fierens van actiecomité Parking C ging vanmorgen al even de vernieuwde plannen van Ghelamco inkijken op het gemeentehuis van Grimbergen. De bouwheer zou de capaciteit van het stadion verkleinbaar willen maken van 60.000 naar 45.000, maar benadrukt wel dat aan de grootte van het stadion niet geraakt wordt. Fierens gelooft dus niet in de gewijzigde plannen. “De plaats om het Eurostadion te zetten is gewoon slecht. We zitten aan het meest verzadigde stuk van de Ring en daar mag je nog zoveel maatregelen nemen, dat gaat niets oplossen.”

Nochtans wil Ghelamco zo'n 30 à 40 miljoen euro investeren in de mobiliteit rond het stadion. De bouwheer wil zelfs een nieuw op-en afrittencomplex bouwen als dat nodig blijkt.

Maandagavond komt bouwheer Ghelamco z'n aangepaste plannen toelichten op een informatievergadering in het Fenikshof in Grimbergen. Het actiecomité Parking C zal waarschijnlijk opnieuw bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunningaanvraag.

Straks meer in ons nieuws.