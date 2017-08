Actiecomité voert straks actie tegen bouwproject op voormalige Kodaksite in Koningslo

Het actiecomité Groenloo manifesteert vanavond tegen het bouwproject op de voormalige Kodaksite in Koningslo (Vilvoorde). De site moet plaats maken voor 220 woningen, een politiekantoor en buurtwinkels. Maar dat zal volgens het Groenloo-comité een enorm mobiliteitsprobleem veroorzaken in de wijk.

Het project werd al eens verkleind met 30 wooneenheden. Maar dat is voor het actiecomité veel te weinig. “Wij zijn ervan overtuigd dat het project nog eens met 50 wooneenheden moet inkrimpen. Dit is misschien wat veel gevraagd want uiteraard wil ook de bouwpromotor zijn geld hebben’, zegt Patrick Bosteels van het Groenloo-comité. Vanavond gaat het Groenloo-comité samen met Zo Mobiel Lef, actie voeren op de site. Ze willen dat de stad Vilvoorde tijdens de gemeenteraad nu maandag haar beslissing rond het Groenloo-project uitstelt.