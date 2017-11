Actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ keurt aankoop van trambussen voor Noordrand af

Het Vlaams-Brabants provinciebedrijf Vlabinvest heeft in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen in 2016 in de brede Vlaamse rand 118 woningen gerealiseerd waarvan er 33 door Vlabinvest zelf werden gefinancierd. Dat blijkt uit het pas gepubliceerde jaarverslag. De opgeleverde...