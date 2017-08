Actiepgroepen willen dat Vilvoorde beslissing rond Groenloo uitstelt

Op de voormalige Kodak-site wilde een bouwpromotor een woonwijk realiseren met 175 appartementen en 75 woningen. Dat was niet naar de zin van buurtbewoners, die in totaal 660 handtekeningen verzamelden in een petitie en bezwaarschriften. Onder invloed van het protest zouden de bouwplannen worden 'bijgestuurd' maar hoe dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

De actiegroepen Zo Mobiel Lef en Groenloocomité blijven niet bij de pakken zitten. Morgenavond, om 19 u 30 voeren ze actie op de voormalige Kodak-site. De actiegroepen willen dat de stad Vilvoorde tijdens de gemeenteraad van nu maandag 4 september haar beslissing rond het Groenlooproject uitstelt. De actiegroepen vragen het stadsbestuur een bezinningsperiode in te lassen. Bovendien zijn ze vragende partij voor een voorstel dat niet op maat van de projectontwikkelaar, maar op maat van de buurtbewoners is gemaakt. Concreet worden antwoorden en oplossingen verwacht omtrent de verwachte parkeer- en verkeersdruk in de buurt, het probleem van luchtvervuiling, waterafvoering en groene ruimte.