Actievoerders dringen 127bis in Steenokkerzeel binnen

Zo'n 30-tal actievoerders zijn vanochtend het gesloten centrum voor illegalen 127bis in Steenokkerzeel binnengedrongen. Ze protesteren tegen het asielbeleid en eisen open grenzen. De datum van hun actie is niet toevallig, want het is vandaag Wereldvluchtelingendag.