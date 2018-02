ACV-Transcom sceptisch over nieuwe licenties voor Aviapartner en Swissport

Aviapartner en Swissport blijven tot eind oktober 2025 bagage en vracht afhandelen op Brussels Airport. Voor vracht komt er een derde afhandelaar bij en dat is Dnata, een dochteronderneming van Emirates Group.

In een mededeling laat ACV-Transcom weten dat het tevreden is met het bereikte akkoord. Er wordt stabiliteit en zekerheid gecreëerd voor de personeelsleden, zo luidt het. 'De nieuwe speler in de vracht, Dnata, zal zich moeten schikken naar de geldende afspraken in de sector. ACV-Transcom zal daar nauwlettend op toezien.'

Anderzijds stelt ACV-Transcom dat de problemen hiermee niet van de baan zijn. Zo wordt verwezen naar het mank lopende sociaal overleg, te weinig operationeel personeel, te weinig arbeiders op de werkvloer, slechte en of te scherpe planningen, gebrek aan vormingen, slecht onderhouden materieel...

ACV-Transcom is dan ook echt benieuwd of beide partijen nu echt werk zullen maken van de aspecten die Brussels Airport deze keer hopelijk grondiger aftoetste in de selectieprocedure met betrekking tot de operationele werking, de veiligheid, de kwaliteit, het naleven van cao's en personeelszaken. In het verleden bakten beide bedrijven daar niet veel van, zo luidt het.