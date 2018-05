Administratie brandweerzone Vlaams-Brabant West naar Liedekerke

Momenteel zijn de administratieve diensten nog ondergebracht in Vilvoorde, net als een magazijn dat gebruikt wordt als opslagplaats. Volgens Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone, zijn beide gebouwen te klein geworden. De site van de Civiele Bescherming in Liedekerke heeft het grote voordeel dat daar veel meer plaats is en de verschillende diensten er kunnen gecentraliseerd worden. In totaal zouden in Liedekerke een 40-tal personen worden tewerkgesteld. Een verhuis van Vilvoorde naar Liedekerke is evenwel niet gepland voor 2020.