Advocaat hoofdverdachte diamantroof verlaat rechtszaal omdat cliënt niet aanwezig kan zijn

Het proces rond de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem is gestart zonder hoofdverdachte Marc Bertoldi. Omdat de rechtbank weigerde de zaak uit te stellen zodat de man het proces kan bijwonen, verliet zijn advocaat de zaal. “Dit proces zonder hem voeren is geen optie”, zegt meester Dimitri de Béco.

Op 18 februari 2013 overvielen acht gewapende en gemaskerde mannen in ware commandostijl een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss op de tarmac op de luchthaven van Zaventem. De gangsters gingen aan de haal met 120 pakketten met diamanten uit het vliegtuig, goed voor een buit ter waarde van 37 miljoen euro. Na lang onderzoek verwees de raadkamer 19 verdachten naar de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de roof en de heling van de diamanten, waarvan het gerecht slechts een deel heeft kunnen terugvinden.

Eén van de beklaagden is de Fransman Marc Bertoldi, die een grote rol zou hebben gespeeld in de zaak. De man zit momenteel in Frankrijk een celstraf van 8 jaar uit voor een ontvoering. Door een hiaat in de wetgeving kan iemand die in het buitenland een celstraf uitzit niet worden overgebracht naar ons land om zijn proces bij te wonen.

Afgelopen zomer werd het proces uitgesteld zodat het Franse en Belgische gerecht een oplossing konden vinden om de hoofdverdachte toch naar Brussel te brengen. “Er is geen oplossing gevonden die voor de verdediging aanvaardbaar is”, zegt meester Dimitri de Béco. De raadsman vroeg vanmorgen bij de start van het proces opnieuw om uitstel, maar de rechtbank weigerde daarop in te gaan. De rechter wilde de zaak ook niet meteen afsplitsen voor Bertoldi zodat hij een apart proces zou kunnen krijgen. De advocaat van Bertoldi verliet daarop de zaal en laat verstek gaan. “Dit proces zonder Marc Bertoldi voeren, is geen optie voor ons”, zei hij nadien. “Ik heb geen instructies om hem te verdedigen op dit proces.”

De rechtbank zal bij de beoordeling over de zaak beslissen of de zaak voor Bertoldi wordt afgesplitst.