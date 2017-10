Afbraak oud zwembad Lembeek begonnen

Arbeiders zijn gisteren begonnen met de afbraak van het oude zwembad in Lembeek (Halle). Intussen is er ook duidelijkheid over de nieuwe invulling van de site. Al wordt daar voorlopig nog niet over gecommuniceerd.

Het zwembad in Lembeek werd 'overbodig' door de opening van Sportoase Hallebad in het stadscentrum. Het meer dan 40 jaar oude bad sloot in augustus 2016 de deuren.

Intussen is ook al duidelijk wat er met de site zal gebeuren. Wat er zal komen, zal snel bekend gemaakt worden. Schepen Johan Servé : "Hiervoor is samen gezeten met verschillende raden, waaronder de sport- en jeugdraad. Uit die vergaderingen zijn drie concrete voorstellen gekomen. Op één van de volgende colleges zal officieel beslist worden welke invulling de site zal krijgen. Het gebouw laten staan en bijvoorbeeld de zwemkom laten opvullen was geen optie. Het gebouw was op, zo was bijvoorbeeld het dak helemaal rot." (foto's: persinfo)