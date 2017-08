Affiche Jospop Dilbeek compleet

De affiche van Jospop in Dilbeek is compleet. Het festival vindt dit jaar plaats op 25 en 26 augustus.

In totaal zullen zo’n 25 muziekgroepen en dj’s het beste van zichzelf geven op de festivalweide aan de Wijngaardstraat in Schepdaal. Nieuwigheid op vrijdag is dat de zowel de marquee als de mainstage de deuren openen. Blikvangers zijn K’s Choice, SX, Romeo Elvis, Kraantje Pappie, Sam Feldt, Regi, Freaky Age, Van Echelpoel, Faisal, Yves Deruyer, Stero Killah en The Wolf Banes. Omdaat het festival dit jaar 25 jaar bestaat, zal er op donderdag een gezellig after work-feestje georganiseerd worden op de festivalweide. Alle info & tickets vind je op www.jospop.be

Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten, want RINGtv heeft gratis tickets op de kop kunnen tikken.