Affligem: meerderheid oneens over eventuele gemeentefusie

In Affligem komt de eventuele fusie van enkele Dendergemeenten weer ter tafel. Coalitiepartijen CD&V en N-VA zijn het echter niet eens over de keuze van de gemeente(n).

BurgemeesterWalter De Donder (CD&V) verkiest een fusie met de TARL-gemeenten Ternat, Roosdaal en Liedekerke. Volgens HLN gaf De Donder ook aan dat de 4 TARL-gemeenten al samen hebben gezeten met de Oost-Vlaamse buurgemeente Denderleeuw, maar haakten Roosdaal en Ternat meteen af. De Donder is zelf ook geen voorstander van fusie met Denderleeuw maar ziet meer voordelen in een fusie binnen de huidige politiezone.

Affligems coalitiepartner N-VA is volgens dezelfde bron tegen die plannen en wil vooral een loutere fusie Affligem-Liedekerke vermijden, omwille van de hogere schuldenberg en personenbelasting in die gemeente. Volgens N-VA zouden Affligemnaren in dat geval de belastingen flink zien toenemen. Ook zou CD&V, dat in beide gemeenten de burgemeester levert, in geval van die specifieke fusie meteen het grootste machtsblok vormen in de nieuwe gemeente.