Affligemnaar Geert De Bolle is ‘Keeper of the Quaich’

Geert De Bolle, die in Affligem ook al jaren z’n winkel The Whisky House uitbaat, is opgenomen in de prestigieuze orde van de Keepers of the Quaich. The Keepers of the Quaich vormen een exclusief en internationaal genootschap van mensen die zich inzetten voor de promotie van de Schotse whisky. Per jaar worden amper 80 mensen toegelaten tot The Keepers of the Quaich. Geert De Bolle kreeg het lidmaatschap wegens z’n inspanningen ter promotie van Schotse whisky en ook het feit dat hij samen met RINGtv-journalist Dirk De Mesmaeker het boek ‘Whisky proeven’ schreef. “Het is uiteraard een hele eer om deel te mogen uitmaken van die selecte groep mensen”, reageert De Bolle. “The Keepers of the Quaich komen uit de hele wereld, van China over Taiwain tot de Emiraten. En nu dus ook uit Affligem”, lacht De Bolle.