Affligemnaar schrijft boek over Bende van Nijvel

De aanslagen van de Bende van Nijvel maakten geen deel uit van een complot tegen de staat. Dat zegt althans Henri Van Nieuwenborgh uit Affligem. Henri schreef een boek over de Bende onder de titel "Littekens". De titel is een verwijzing naar het zware leed dat de overvallers hebben achtergelaten, ook in onze regio.

Anderhalf jaar geleden kreeg Henri Van Nieuwenborgh een pak documenten toegestopt van een vrouw die haar man verloor bij de overval van de Bende van Nijvel in Aalst. Dat was het startschot voor zijn nieuwe boek. Nog maanden voor de onthullingen over de zogenaamde Reus (Christiaan Bonkoffsky). Volgens de auteur was het een zaak waar toen nog weinig onderzoek naar was gedaan.

"Mijn motivatie om het boek te schrijven was dat wat gebeurd was niet mocht worden vergeten", aldus Henri Van Nieuwenborgh. "Ik kon op dat moment niet vermoeden dat er zo'n hetze zou ontstaan."De auteur bezocht zowat alle plaatsen waar de Bende toesloeg. Ook die van de eerste, minder bekende overvallen waaronder die op het Beerselse restaurant Auberge du Chevalier.

Van Nieuwenborgh is wel geen man die achter de Bende een complot tegen de staat vermoedt. De eerste golf overvallen houdt volgens hem niet per se verband met de tweede reeks veel bloediger overvallen, waarbij die van Overijse, waar 5 doden vielen. De volledige waarheid zullen we volgens Henri wel nooit achterhalen.

'Littekens' is vanaf zaterdag te verkrijgen in de boekhandel.