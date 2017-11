Afgesloten straten in Grimbergen blijven voor beroering zorgen

Het afsluiten van enkele straten in het centrum van Grimbergen is nodig om de veiligheid van de schoolkinderen te garanderen. Dat zegt Grimbergs schepen van Mobiliteit Paul Hermans in ons nieuws. Voordien werden de straten overspoeld met sluipverkeer doordat de Brusselsesteenweg nog altijd afgesloten is door werken. Woensdag kon u in ons nieuws al horen dat heel wat handelaars en inwoners vinden dat ze door het afsluiten van de straten nog amper bereikbaar zijn en daarom de petitie 'Stop de stilstand' hebben gestart.