Afscheid van jeugdidolen Bandits in Wemmel

“Wij zijn 10 jaar samen een band geweest. We hebben zoveel mooie en schone dingen mogen doen. Maar langs de andere kant willen we ook nieuwe dingen op muzikaal vlak uitproberen. Er is dus absoluut geen ruzie. We zijn vrienden voor het leven en dat gaat altijd zo blijven”, aldus drummer Toon Smet. In 2014, na hun deelname aan de voorrondes voor Eurosong, braken De Bandits echt door. Met concerten in onder meer de Lotto Arena en op de Gentse Feesten én een optreden met Thé Lau van The Scene in het Sportpaleis, beleefden ze onvergetelijke momenten. Maar wat de groepsleden het meest zullen missen is hun band met de zogenaamde bandita's en bandito's, de fanatieke vrouwelijke en mannelijke fans van Bandits. En het spreekt voor zich dat er ook bij de fans hier en daar een traantje vloeide. Een uitgebreid sfeerverslag krijg je in Cocktail.