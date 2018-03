Aftrap infomarkt over werken aan de Ring gegeven

Vandaag kon je in de Kruitfabriek in Vilvoorde terecht voor alle informatie over de geplande werkzaamheden aan de Ring rond Brussel. Je komt er meer te weten over het programma en kan er je eigen ideeën en suggesties kwijt over hoe de nieuwe Ring rond Brussel en de leefbaarheid in de omgeving hand in hand zouden kunnen gaan. Ook in andere gemeenten vinden binnenkort infomomenten plaats.