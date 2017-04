Aftrap toeristisch vaarseizoen wordt groot Waterfeest

Vanaf zondag kan je onze regio opnieuw ontdekken van en op het water, want dan gaat het toeristisch vaarseizoen van start. Dat wordt gevierd met een groot waterfeest in Vilvoorde. "Het is in feite het evenement om als stad naar voor te komen als belangrijke speler in het watertoerisme", vertelt Viviane Schaessens, schepen van Toerisme in Vilvoorde.

En dus pakt Vilvoorde uit met een bijzonder gevarieerd programma. "Het gaat zich voor de eerste keer uitstrekken van aan het Brabantplein tot aan het sas 4 Fonteinen aan de Kruitfabriek. Er zal een verbinding zijn met de paardentram naar de Kruitfabriek waar ze alle bezoekers kunnen picknicken en waar een rondleiding zal zijn op de werf het Sas."

Er zal een eetstraat zijn vol food trucks en heel wat animatie met als rode draad het water. Er zijn ook gegidste boottochten richting Kapelle-op-den-Bos, het nieuwe seizoen van de waterbus wordt gelanceerd én het nieuwe concept van het 'watertrappen'.