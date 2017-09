Afvaltovernaar duikt op in Wezembeek-Oppem

Sinds woensdag staan er hier en daar op groene plekken in Wezembeek-Oppem bordjes met een kleurrijk figuurtje: een soort tovenaar met een oranje plunje. De bordjes maken deel uit van een nieuwe sensibiliseringscampagne van afvalintercommunale Interza.

"Het leegmaken van de vuilnisbakjes en proper houden van de gemeente vraagt enorm veel werk.Tito is de tovenaar die al dat nuttige werk voor de inwoners moet symboliseren," vertelt Brenda Scheepmans, communicatieverantwoordelijke van Interza.“Mensen stoppen alle afval in de vuilnisbakjes, en hocus pocus, de dag erna is het vuilnisbakje weer leeg.

Met de Tito-campagne wil Interza de aandacht van de inwoners vestigen op een correct gebruik van de straatvuilnisbakjes. "Ondanks al die inspanningen loopt het soms moeilijk. Ze stoppen er grotere zakjes afval van thuis in of plaatsen er zakjes afval naast. Dat doet al de noeste arbeid van de tovenaar teniet. In plaats van een propere gemeente wordt het net slordiger," zegt Scheepmans.