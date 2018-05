Afwerking Vilvoords Hanssenspark blijft uit

De stad Vilvoorde is niet te spreken over het feit dat de werken aan het Hanssenspark blijven aanslepen. Oorzaak is een probleem met de aannemer.

Het Hanssenspark moet het hippe groene hart van de stad worden, maar ligt er nu nog altijd onafgewerkt bij. De herinrichting begon in 2015 en zou al lang klaar moeten zijn. Het Agentschap Natuur en Bos, dat het grootste deel van de werken op zich neemt, kon al één en ander realiseren, maar daar bleef het dan ook bij. Oorzaak van de problemen is een geschil tussen het Agentschap en de aannemer, die de timing en kwaliteit van de werken niet zou respecteren. De nieuwe deadline is 15 juni. Als het park dan niet klaar is, dreigt het Agentschap Natuur en Bos met juridische stappen.