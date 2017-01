Agent die verdacht wordt van brandstichtingen in Vlezenbeek mag gevangenis verlaten

De agent die verdacht wordt van een hele reeks brandstichtingen in Vlezenbeek is onder elektronisch toezicht geplaatst. De man mag dus de gevangenis voorlopig verlaten.

De politieman van de zone Brussel-Zuid wordt ervan verdacht de afgelopen maanden acht keer brand te hebben gesticht in Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Het ging onder meer om een boom, een parasol en ook zijn eigen auto zou hij in brand hebben gestoken. Het waren de collega's van de agent die signaleerden dat de man zich verdacht gedroeg bij een oproep voor één van de brandstichtingen.

De man zat sinds 13 december in de cel. De raadkamer had enkele weken geleden zijn aanhouding nog verlengd maar daartegen tekende hij beroep aan. Met succes dus want hij wordt nu onder elektronisch toezicht geplaatst. De man heeft zijn onschuld altijd staande gehouden. Volgens zijn advocaat pleiten ook alle materiële bewijzen in zijn voordeel.