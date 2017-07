Agressie tegen treinbegeleider en afhandelaar op luchthaven Zaventem

Vrijdagmiddag kreeg een treinbegeleider in het station Brussel Nationaal luchthaven het aan de stok met een reiziger die geen geldig vervoersbewijs op zak had. De begeleider kreeg daarbij enkele rake klappen waardoor hij 5 dagen arbeidsongeschikt is. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Agenten van de spoorwegpolitie slaagden erin de agressieve reiziger te arresteren, hij werd onmiddellijk gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Zaterdagnacht werd dan weer een werknemer van bagageafhandelaar Aviapartner het slachtoffer van reizigersgeweld. Het ging om een reiziger die was opgestegen in Marokko en normaal had moeten landen in Charleroi. Maar het toestel werd door technische problemen afgeleid naar Zaventem. Omdat de afhandeling van zijn bagage te lang op zich liet wachten, moest een werknemer van Aviapartner het ontgelden. De politie werd erbij gehaald die de man heeft opgepakt. Hij kwam er vanaf met een proces-verbaal wegens weerspannigheid tegen de ordediensten.