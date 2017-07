Akkoord bij De Lijn voor verhuis stelplaatsen Ukkel en Evere

Bij De Lijn hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over de verhuis van de stelplaatsen Evere en Ukkel naar respectievelijk Leuven en Overijse en naar Het Rad in Anderlecht. 2 Weken geleden legden de chauffeurs van de stelplaats in Evere het werk neer omdat er veel onduidelijkheid was over de verhuisplannen.

Omdat de directie volgens hen op dat moment geen duidelijkheid bood over de verhuisplannen, gingen de chauffeurs van de stelplaats in Evere 2 weken geleden in staking. Volgens de directie van De Lijn moesten eerst de resultaten van een bevraging worden bestudeerd. Ook over de sluitingspremie was er tijdens de onderhandelingen geruime tijd geen akkoord.

Maar nu is er dus een ontwerpakkoord over hoe de verhuis zal verlopen. De stelplaatsen van Evere en Ukkel verhuizen daarbij naar Leuven en Overijse en naar Het Rad in Anderlecht. De directie belooft een overgangsperiode te zullen respecteren en ook over de sluitingspremie is er nu een akkoord.