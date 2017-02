Al 180.000 handtekeningen tegen executie VUB-prof in Iran

De petitie waarmee de vrijlating van een professor wordt geëist die Iran wordt vastgehouden, heeft al 180.000 handtekeningen opgeleverd. Maandag nam spoedarts Gerlant van Berlaer uit Grimbergen het nog op voor zijn VUB-collega met wie hij ooit nog les gaf aan dokters die zich specialiseerden in rampengeneeskunde. Maar Ahmadreza Djalali is nu in zijn thuisland Iran ter dood veroordeeld op beschuldiging van samenwerking met vijandelijke staten.

Djalali kreeg geen advocaat of geen proces. Zijn kennis en collega, spoedarts Gerlant van Berlaer uit Grimbergen (foto links) van het UZ Brussel reageerde maandag nog verbijsterd in ons nieuws en riep iedereen op om een online-petitie te ondertekenen. (Bekijk ook de reportage ‘Grimbergse spoedarts hoopt met 100.000 handtekeningen executie VUB-prof in Iran te voorkomen’)

De oproep is niet in dovenmansoren terecht gekomen. Maandag telde de petitie al 100.000 handtekeningen. En op nauwelijks 2 dagen is dat aantal al gestegen tot 180.000. De tijd dringt want op 15 februari zou beslist worden of Ahmadreza Djalali daadwerkelijk wordt geëxecuteerd. (foto boven Facebook)