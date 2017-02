Al 180.000 handtekeningen tegen mogelijke executie VUB-prof in Iran

De VUB-professor Ahmadreza Djalali is nog niet ter dood veroordeeld en krijgt in Iran een eerlijk proces. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois te horen gekregen van de Iraanse ambassadeur in ons land. Djalali zit al sinds april vorig jaar vast in zijn thuisland. Hij zou er opgepakt zijn omdat hij volgens de Iraanse autoriteiten zou hebben samengewerkt met 'vijandelijke staten' zoals de VS en Israël. De internationale petitie voor de vrijlating van de VUB-docent heeft intussen al meer dan 185.000 handtekeningen opgeleverd.

Djalali kreeg volgens de eerste berichten geen advocaat of geen proces. Zijn kennis en collega, spoedarts Gerlant van Berlaer uit Grimbergen (foto links) van het UZ Brussel reageerde maandag dan ook verbijsterd in ons nieuws en riep iedereen op om een online-petitie te ondertekenen. (Bekijk ook de reportage ‘Grimbergse spoedarts hoopt met 100.000 handtekeningen executie VUB-prof in Iran te voorkomen’)

De oproep is niet in dovenmansoren terecht gekomen. Maandag telde de petitie al 100.000 handtekeningen. En op nauwelijks 2 dagen is dat aantal al gestegen tot ruim 180.000.

Gerlant van Berlaer is opgetogen over het succes van de petitie. Zo weten ze nu ook in Iran dat de zaak wereldwijd gevolgd wordt.

Volgens de Iraanse ambassadeur in ons land is de situatie van Djalali minder precair dan wordt aangenomen. Hij zit wel degelijk in voorhechtenis, maar zou nog niet ter dood veroordeeld zijn. Het onderzoek loopt nog, en hij zou een advocaat en een onafhankelijk proces krijgen. Mocht er toch een doodvonnis worden uitgesproken, kan hij volgens de ambassadeur nog in beroep gaan.