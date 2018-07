Al 40.000 bezoekers voor zwembad provinciedomein Huizingen

Het zwembad van het provinciedomein in Huizingen is dezer dagen een uitgelezen plek om verkoeling te zoeken. Er zijn heel wat mensen er ook zo over denken, want het bezoekersaantal is op weg naar een record.

Het zwembad ging op 1 mei open. De eerste weken was het nog vrij rustig, maar sinds half juni hebben de redders in het zwembad hun handen meer dan vol. Vooral in het weekend is het naar een plekje zoeken.

“Sinds 1 mei hebben we ongeveer 40.000 bezoekers gehad voor het zwembad. Dat zijn er evenveel als vorig jaar over een volledig seizoen. Dat duurt tot 30 september. Elk jaar krijgen we wel de vraag of we het zwembad ook nadien kunnen openhouden. Zeker met dit goede weer klinkt die vraag luid. Maar we zitten met planningen van redders, animatoren en degelijke. Praktisch is dat dus niet haalbaar,” zegt gedeputeerde voor provinciedomeinen Walter Zelderloo.

Niet alleen het zwembad lokt met dit goed weer veel bezoekers. Ook de speeltuin en vernieuwde rotstuin zijn een publiekstrekker. "In het domein zelf tellen we in vergelijking met vorig jaar al 30.000 bezoekers meer,” besluit Zelderloo.