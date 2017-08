Al 60 jaar broeder in Liedekerke

In Liedekerke werd vorig weekend broeder Amandus in de bloemetjes gezet. omdat hij zestig jaar geleden zijn eeuwige gelofte afgelegde en zijn intrek nam bij de broeders van Sint-Gabriël in Liedekerke.

Jozef Leurs, beter bekend als broeder Amandus, is 84. Hij is geboren en getogen in het Limburgse Neeroeteren maar werd door de congregatie van de Broeders van Sint-Gabriël halfweg de jaren '50 naar Liedkerke gestuurd om er les te geven in het gelijknamige instituut. Na al die jaren is broeder Amandus een bekende en graag geziene figuur geworden in Liedekerke. Tom Serkeyn blikt met broeder Amandus in het nieuws terug op zijn leven en werk in Liedekerke.