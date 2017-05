Al 800 handtekeningen tegen vertrek salesiaan Toon uit Don Bosco Halle

Voor salesiaan Toon hebben zijn vrienden ook een Facebookpagina opgericht: ‘Toon moet in Halle blijven'. De pagina telt na enkele dagen al meer dan 600 volgers en ook de online petitie werd al bijna 800 keer ondertekend. “Het is ontzettend jammer dat ze Toon Gyselbrecht van ons willen wegnemen. Hij is onze vriend en we willen niet dat hij vertrekt. We hebben bovendien de indruk dat alles boven zijn hoofd beslist wordt”, aldus Mathias Pierquin, een van de initiatiefnemers. “We weten dat Toon het liefst van al hier in Halle wil blijven. En dat is ook normaal. Hij heeft zijn leven hier gedurende 64 jaar opgebouwd, hij heeft zoveel mooie zaken gerealiseerd in Don Bosco en op het speelplein. En ook al zijn vrienden wonen hier”, zo luidt het op de online petitie.

In principe verhuizen de salesianen deze zomer. Naar verluidt zullen ze onder gebracht worden in een ander Don Bosco-instituut. Wie de petitie wil ondertekenen, kan dat via deze link.