Met de actie en een bijhorend filmpje vragen vakbonden en werkgevers die actief zijn op de luchthaven aandacht voor de problematiek rond de Brusselse geluidsnormen, die vele duizenden jobs bedreigt. De actie Keep Our Airport Jobs loopt nog tot maandag, dan vindt er ultiem overleg plaats tussen de verschillende regeringen in ons land over de geluidsnormen.