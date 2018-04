Al meer dan 700 handtekeningen voor ‘Red de Open Ruimte’

Woorvoerster Ingrid De Weerdt van ‘Red de Open Ruimte’: “Momenteel hebben we 735 handtekeningen verzameld: online 471 en via flyers 264. We willen dat de omzetting van woonuitbreidingsgebied naar open ruimte in Humbeek en Beigem door de gemeenteraad wordt bekrachtigd. Uit de woonbehoeftestudie blijkt dat er ongeveer 1.000 onbenutte kavels in Grimbergen beschikbaar zijn, ruim voldoende om te beantwoorden aan de vraag in de komende jaren. Nieuwe woonuitbreidingsgebieden zijn op lange termijn niet nodig."

Nu donderdag buigt de Grimbergse gemeenteraad zich over de woonuitbreidingsgebieden in Beigem en Humbeek. De gemeenteraad is verdeeld. CD&V, Groen en SP.A zijn voor de inkleuring van de woonuitbreidingsgebieden als open ruimte. N-VA en Vernieuwing willen het punt nog uitstellen zodat er klaarheid kan komen over de werkelijke impact van de planschade die aan eigenaars moet worden betaald. Open VLD is tegen de inkleuring als open ruimte.