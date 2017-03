Al ruim 350 bezwaarschriften tegen windmolens in Merchtem

Het protest tegen de komst van twee industriële windmolens van 175 meter hoog op de Kouter in Peizegem groeit. Het actiecomité 'Leefbaar Merchtem-Londerzeel' verzamelde in enkele weken tijd meer dan 350 bezwaarschriften.

Protest groeit

Het energiebedrijf Aspiravi wil in Peizegem, vlakbij de grens met Londerzeel, twee windturbines bouwen. Ze moeten 175 meter hoog worden en zullen energie leveren voor 4.000 gezinnen. Maar het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel afhangt is niet te spreken over de plannen. Het verzamelde op korte tijd meer dan 3500 bezwaarschriften.

Overlast en waardevermindering woningen

"De windmolens staan veel te kort bij de woningen en de school hier. Tot zelfs 300 meter. Mijn woning zelf is 612 meter van een geplande molen gelegen. De windmolens zullen niet alleen geluidsoverlast, maar ook slagschaduw met zich meebrengen", zegt Bart De Vos van het actiecomité. Hij vreest ook een reële waardevermindering tot ruim 30 procent van de huizen in de buurt.

Ook gemeente Londerzeel protesteert

Aspiravi diende vorige maand een bouw- en een milieuvergunningsaanvraag in. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 25 maart. De gemeente Merchtem kan enkel advies uitbrengen, het is de provincie die beslist. De Merchtemse milieuraad steunt inmiddels wél de mogelijke bouw van de 2 windturbines in Merchtem. Het gemeentebestuur van Londerzeel heeft daarentegen eerder een negatief advies uitgebracht bij Ruimte Vlaanderen. Burgemeester Nadia Sminate (N-VA): "Hier is totaal geen draagvlak voor. De molens komen plat op de grens met Londerzeel. Wij dragen de lasten en niet de lusten."