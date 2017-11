Bij tuinmachines Van den Bossche, langs de Ninoofsesteenweg in Lennik (Eizeringen) werd tijdens de voorbije nacht een brutale inbraak gepleegd. Het is al de derde keer in 10 jaar tijd dat de zaak wordt overvallen.

De inbrekers gingen bijzonder driest te werk. Ze sloegen één van de grote uitstalramen van de zaak in maar het is nog niet duidelijk of ze iets buit konden maken. De lokale politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Het is al de derde keer in 10 jaar tijd dat de winkel wordt overvallen. In 2007 en 2014 was er een brutale ramkraak. De wagen van de daders werd nadien teruggevonden in Roosdaal, maar de zaak is tot op de dag van vandaag nog niet opgehelderd.